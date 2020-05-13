Menu
Account
Sign In
$CALL

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
1989 Ford Thunderbird

1989 Ford Thunderbird

2D COUPE RWD

Watch This Vehicle

1989 Ford Thunderbird

2D COUPE RWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5020149
  2. 5020149
  3. 5020149
  4. 5020149
  5. 5020149
  6. 5020149
  7. 5020149
  8. 5020149
  9. 5020149
  10. 5020149
  11. 5020149
  12. 5020149
  13. 5020149
  14. 5020149
  15. 5020149
  16. 5020149
  17. 5020149
  18. 5020149
  19. 5020149
  20. 5020149
  21. 5020149
  22. 5020149
  23. 5020149
  24. 5020149
  25. 5020149
  26. 5020149
  27. 5020149
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 203,799KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5020149
  • Stock #: 75881
  • VIN: 1FABP6242KH190370
Exterior Colour
White
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY JUNE 1.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 75881 - LOT #: DC001 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - DONATE A CAR CANADA: THE PROCEEDS FROM THE SALE OF THIS VEHICLE WILL GO TO CHARITY. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2010 Honda Civic DX-...
 215,868 KM
$1,800 + tax & lic
2011 Subaru Forester...
 160,941 KM
$2,700 + tax & lic
2005 Toyota Matrix B...
 999,999 KM
$950 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory