Menu
Account
Sign In

1990 Thompson CARRARA 205 CABIN CRUISER

Watch This Vehicle

1990 Thompson CARRARA 205 CABIN CRUISER

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4858131
  2. 4858131
  3. 4858131
  4. 4858131
  5. 4858131
  6. 4858131
  7. 4858131
  8. 4858131
  9. 4858131
  10. 4858131
  11. 4858131
  12. 4858131
  13. 4858131
  14. 4858131
  15. 4858131
  16. 4858131
  17. 4858131
  18. 4858131
  19. 4858131
  20. 4858131
  21. 4858131
  22. 4858131
  23. 4858131
  24. 4858131
  25. 4858131
  26. 4858131
  27. 4858131
  28. 4858131
  29. 4858131
  30. 4858131
  31. 4858131
  32. 4858131
  33. 4858131
  34. 4858131
  35. 4858131
  36. 4858131
  37. 4858131
  38. 4858131
  39. 4858131
  40. 4858131
  41. 4858131
  42. 4858131
  43. 4858131
  44. 4858131
  45. 4858131
  46. 4858131
  47. 4858131
  48. 4858131
  49. 4858131
  50. 4858131
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 982KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4858131
  • Stock #: 74119
  • VIN: TMS32094J990
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 18.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74119 - LOT #: - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - * TRAILER VIN UNKNOWN - WILL NEED ASSIGNED VIN * MERCRUISER 4.3L ENGINE * * SUZUKI 9.9HP KICKER MOTOR * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2011 Subaru Outback ...
 277,384 KM
$3,000 + tax & lic
2008 Mazda MAZDA3 4D...
 261,116 KM
$1,500 + tax & lic
2011 BMW X5 XDRIVE35...
 175,117 KM
$1,500 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message