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1991 Holiday Rambler LIMITED SERIES 40CB

75,917 KM

Details Description

$6,500

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1991 Holiday Rambler LIMITED SERIES 40CB

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1991 Holiday Rambler LIMITED SERIES 40CB

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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75,917KM
VIN 46GED0414L2042008

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Mileage 75,917 KM

Vehicle Description

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