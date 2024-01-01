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1991 Holiday Rambler LIMITED SERIES 40CB
1991 Holiday Rambler LIMITED SERIES 40CB
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
$6,500
+ taxes & licensing
Used
75,917KM
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VIN 46GED0414L2042008
Vehicle Details
- Exterior Colour Beige
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Manual / Standard
- Mileage 75,917 KM
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Vehicle Description
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JUNE 1.
SALE STARTS AT 11:00 AM.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 11868 - LOT #: RV012R - RESERVE PRICE: $6,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * TOW * UNIT WILL NOT GO INTO GEAR - ELECTRICAL ISSUES * ONAN 6300 * NO SLIDES * * CAT 3208 - 300HP * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.
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SALE STARTS AT 11:00 AM.
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Regal Auctions Ltd.
Regal Auctions - Calgary
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
Call Dealer
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403-250-1995
1991 Holiday Rambler LIMITED SERIES 40CB