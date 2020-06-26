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1995 GMC STARCRAFT 4D VAN

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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  • 270,270KM
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  • Listing ID: 5245727
  • Stock #: 77125
  • VIN: 1GBEG2SK95F327940
Exterior Colour
Green
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY JULY 13.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77125 - LOT #: D137 - RESERVE PRICE: $5,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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