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2001 Ford Mustang

DELUXE CONVERTIBLE 2D CONVERTIBLE 3.8L

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2001 Ford Mustang

DELUXE CONVERTIBLE 2D CONVERTIBLE 3.8L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 162,106KM
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  • Listing ID: 4919052
  • Stock #: 71690
  • VIN: 1FAFP44401F194950
Exterior Colour
White
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
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**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 71690 - LOT #: 863R - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - MECHANICAL PROBLEMS: THIS VEHICLE HAS NON-SPECIFIC MECHANICAL PROBLEMS. - * TOW / ENGINE TURNS OVER - NO START * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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