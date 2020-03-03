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2001 John Deere 5205 COMPACT MFWD TRACTOR

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2001 John Deere 5205 COMPACT MFWD TRACTOR

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • Listing ID: 4753890
  • Stock #: 69728
  • VIN: LV5205C221215
Exterior Colour
Green
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
3-cylinder

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON . - SALE STARTS AT :00 AM - **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69728 - LOT #: 50 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - 521 LOADER ATTACHEMENT WITH BUCKET * 3PT HITCH * DIESEL - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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