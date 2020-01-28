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2001 Lexus LS430 4D SEDAN

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2001 Lexus LS430 4D SEDAN

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$2,500

+ taxes & licensing

  • 193,204KM
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  • Listing ID: 4575210
  • Stock #: 71358
  • VIN: JTHBN30F010011452
Exterior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON WEDNESDAY FEBRUARY 12. - SALE STARTS AT 6:30 PM - VIEWING WEDNESDAY FROM 8:00AM UNTIL 5:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 71358 - LOT #: E157 - RESERVE PRICE: $2,500 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - SALVAGE STATUS: THIS VEHICLE HAS BEEN FLAGGED A TOTAL LOSS. IT CANNOT BE REGISTERED UNTIL IT UNDERGOES AND PASSES A SALVAGE INSPECTION. - SALVAGE DUE TO VANDALISM - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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