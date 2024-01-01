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2002 Honda VTX 1800

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2002 Honda VTX 1800

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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23,401KM
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VIN 1HFSC46052A001002

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Mileage 23,401 KM

Vehicle Description

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