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2002 PETERBILT 379

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VIN 1XP5DB9X42D575900

Vehicle Details

  • Exterior Colour Maroon
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 999,999 KM

Vehicle Description

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