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2003 Buick Regal

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LS 4D Sedan

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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  • 132,877KM
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  • Listing ID: 5145929
  • Stock #: 76626
  • VIN: 2G4WB52K631252131
Exterior Colour
White
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
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**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 76626 - LOT #: D160 - RESERVE PRICE: $950 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ODOMETER LIGHT WORKS INTERMITTENTLY - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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