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2003 Dodge Durango

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2003 Dodge Durango

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  • Listing ID: 5245718
  • Stock #: 77160
  • VIN: 1D4HS78Z93F534806
Exterior Colour
Red
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
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**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77160 - LOT #: 804 - RESERVE PRICE: $500 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - MECHANICAL PROBLEMS: THIS VEHICLE HAS NON-SPECIFIC MECHANICAL PROBLEMS. - **TRANSMISSION ISSUES** - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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