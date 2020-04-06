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2003 Honda CR-V

4D Utility 4WD

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2003 Honda CR-V

4D Utility 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$950

+ taxes & licensing

  • 310,765KM
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  • Listing ID: 4875918
  • Stock #: 74368
  • VIN: JHLRD788X3C809171
Exterior Colour
Gold
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 20.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74368 - LOT #: 662 - RESERVE PRICE: $950 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - REBUILT STATUS: THIS VEHICLE HAS BEEN REBUILT FROM SALVAGE. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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