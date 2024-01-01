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2003 International 4200
LP
2003 International 4200
LP
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
$CALL
+ taxes & licensing
210,894KM
Used
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VIN 1HTMLAFMX3H575062
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 2-door
- Mileage 210,894 KM
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Vehicle Description
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON WEDNESDAY JANUARY 31.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 92544 - LOT #: 385 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * UNIT WITH KEY * MECHANICAL CONDITION UNKNOWN * CVIP: 08/2018 * * GVWR: 25500LB * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.
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Regal Auctions Ltd.
Regal Auctions - Calgary
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
Call Dealer
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403-250-1995
2003 International 4200