Menu
Account
Sign In

2004 Audi A4 2D

CABRIO FTRAK 3.0L

Watch This Vehicle

2004 Audi A4 2D

CABRIO FTRAK 3.0L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4861419
  2. 4861419
  3. 4861419
  4. 4861419
  5. 4861419
  6. 4861419
  7. 4861419
  8. 4861419
  9. 4861419
  10. 4861419
  11. 4861419
  12. 4861419
  13. 4861419
  14. 4861419
  15. 4861419
  16. 4861419
  17. 4861419
  18. 4861419
  19. 4861419
  20. 4861419
  21. 4861419
  22. 4861419
  23. 4861419
  24. 4861419
  25. 4861419
  26. 4861419
  27. 4861419
  28. 4861419
  29. 4861419
  30. 4861419
  31. 4861419
  32. 4861419
  33. 4861419
  34. 4861419
  35. 4861419
  36. 4861419
  37. 4861419
  38. 4861419
  39. 4861419
  40. 4861419
  41. 4861419
  42. 4861419
  43. 4861419
  44. 4861419
  45. 4861419
  46. 4861419
Contact Seller

$2,900

+ taxes & licensing

  • 257,703KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4861419
  • Stock #: 74329
  • VIN: WAUAT48H44K003617
Exterior Colour
Silver
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 20.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74329 - LOT #: E145 - RESERVE PRICE: $2,900 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ** SPARE WINTER TIRES ON RIMS ** - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2014 Mazda MAZDA3 GS...
 121,241 KM
$4,500 + tax & lic
2017 Dodge Grand Car...
 114,704 KM
$9,000 + tax & lic
2014 Mitsubishi LANC...
 95,151 KM
$4,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message