Menu
Account
Sign In

2004 Cadillac Escalade

Base 4D Utility 4WD

Watch This Vehicle

2004 Cadillac Escalade

Base 4D Utility 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4770357
  2. 4770357
  3. 4770357
  4. 4770357
  5. 4770357
  6. 4770357
  7. 4770357
  8. 4770357
  9. 4770357
  10. 4770357
  11. 4770357
  12. 4770357
  13. 4770357
  14. 4770357
  15. 4770357
  16. 4770357
  17. 4770357
  18. 4770357
  19. 4770357
  20. 4770357
  21. 4770357
  22. 4770357
  23. 4770357
  24. 4770357
  25. 4770357
  26. 4770357
  27. 4770357
Contact Seller

$4,000

+ taxes & licensing

  • 227,346KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4770357
  • Stock #: 73928
  • VIN: 1GYEK63NX4R197779
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY MARCH 21. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 73928 - LOT #: G206 - RESERVE PRICE: $4,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2011 Ford Transit Co...
 203,427 KM
$CALL + tax & lic
2008 Toyota RAV4 Lim...
 266,171 KM
$CALL + tax & lic
2009 Nissan Murano S...
 157,843 KM
$CALL + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message