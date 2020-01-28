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2004 Ford F-150

XLT 4D SUPERCREW 4WD

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2004 Ford F-150

XLT 4D SUPERCREW 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$5,900

+ taxes & licensing

  • 243,381KM
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  • Listing ID: 4570389
  • Stock #: 71319
  • VIN: 1FTPW14534KD32744
Exterior Colour
Blue
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON WEDNESDAY FEBRUARY 12. - SALE STARTS AT 6:30 PM - VIEWING WEDNESDAY FROM 8:00AM UNTIL 5:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 71319 - LOT #: G224 - RESERVE PRICE: $5,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - OUT OF PROVINCE - MB: THIS VEHICLE HAS NOT PREVIOUSLY BEEN REGISTERED IN ALBERTA. THE PURCHASER MUST HAVE THE VEHICLE UNDERGO AND PASS AN OUT OF PROVINCE INSPECTION BEFORE IT CAN BE REGISTERED IN ALBERTA. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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