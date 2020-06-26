Menu
Account
Sign In
$4,900

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2004 Nissan GLORIA GRAN TURISMO 4D SEDAN 2WD

2004 Nissan GLORIA GRAN TURISMO 4D SEDAN 2WD

Watch This Vehicle

2004 Nissan GLORIA GRAN TURISMO 4D SEDAN 2WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5284478
  2. 5284478
  3. 5284478
  4. 5284478
  5. 5284478
  6. 5284478
  7. 5284478
  8. 5284478
  9. 5284478
  10. 5284478
  11. 5284478
  12. 5284478
  13. 5284478
  14. 5284478
  15. 5284478
  16. 5284478
  17. 5284478
  18. 5284478
  19. 5284478
  20. 5284478
  21. 5284478
  22. 5284478
  23. 5284478
  24. 5284478
  25. 5284478
  26. 5284478
  27. 5284478
  28. 5284478
  29. 5284478
  30. 5284478
  31. 5284478
  32. 5284478
  33. 5284478
  34. 5284478
  35. 5284478
  36. 5284478
Contact Seller

$4,900

+ taxes & licensing

  • 45,184KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5284478
  • Stock #: 77416
  • VIN: MY34121170
Exterior Colour
Silver
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY JULY 13.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77416 - LOT #: 367 - RESERVE PRICE: $4,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - **ALBERTA REGISTERED**RIGHT HAND DRIVE** - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2019 Kawasaki Ninja ...
 72 KM
$8,000 + tax & lic
2010 Nissan Versa S ...
 127,493 KM
$2,950 + tax & lic
2013 Subaru Forester...
 210,559 KM
$7,900 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory