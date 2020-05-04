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2004 Volkswagen Beetle

2D HATCHBACK FWD

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2004 Volkswagen Beetle

2D HATCHBACK FWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$975

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  • 231,293KM
  • Used
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  • Listing ID: 4967664
  • Stock #: 74890
  • VIN: 3VWCK31C4UM419468
Exterior Colour
Silver
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
2-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON TUESDAY MAY 19.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74890 - LOT #: E134 - RESERVE PRICE: $975 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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