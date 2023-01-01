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2004 Volvo XC90

278,069 KM

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2004 Volvo XC90

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2004 Volvo XC90

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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278,069KM
Used
VIN YV1CZ59H441046711

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 5-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 88295
  • Mileage 278,069 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON TUESDAY NOVEMBER 28.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 88295 - LOT #: 419T - RESERVE PRICE: $1,450 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - *TOW* *MODIFIED EXHAUST CATALYTIC BYPASS* *FOUR EXTRA TIRES WITH RIMS* *CAME IN RUNNING NOW UNIT CRANKS DON'T START* - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

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