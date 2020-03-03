Menu
Account
Sign In

2005 BMW X5

4D Utility 3.0I

Watch This Vehicle

2005 BMW X5

4D Utility 3.0I

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4700805
  2. 4700805
  3. 4700805
  4. 4700805
  5. 4700805
  6. 4700805
  7. 4700805
  8. 4700805
  9. 4700805
  10. 4700805
  11. 4700805
  12. 4700805
  13. 4700805
  14. 4700805
  15. 4700805
  16. 4700805
  17. 4700805
  18. 4700805
Contact Seller

$3,500

+ taxes & licensing

  • 112,128KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4700805
  • Stock #: 72394
  • VIN: 5UXFA13535LY15723
Exterior Colour
Silver
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY MARCH 7. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 72394 - LOT #: G324 - RESERVE PRICE: $3,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - ODOMETER DECLARATION: NON-SPECIFIC ODOMETER DECLARATION. - ODOMETER IN MILES: THIS VEHICLE'S ODOMETER READING IS IN MILES AND NOT KILOMETERS. - REBUILT STATUS: THIS VEHICLE HAS BEEN REBUILT FROM SALVAGE. - SALVAGE STATUS: THIS VEHICLE HAS BEEN FLAGGED A TOTAL LOSS. IT CANNOT BE REGISTERED UNTIL IT UNDERGOES AND PASSES A SALVAGE INSPECTION. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2010 Ford F150 XTR S...
 265,701 KM
$6,900 + tax & lic
2011 GMC Acadia SLT1...
 180,588 KM
$7,800 + tax & lic
2009 Hyundai Santa F...
 240,227 KM
$CALL + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message