Menu
Account
Sign In

2005 Fleetwood PEGASUS 240 BHS TRAVEL TRAILER

Watch This Vehicle

2005 Fleetwood PEGASUS 240 BHS TRAVEL TRAILER

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4967697
  2. 4967697
  3. 4967697
  4. 4967697
  5. 4967697
  6. 4967697
  7. 4967697
  8. 4967697
  9. 4967697
  10. 4967697
  11. 4967697
  12. 4967697
  13. 4967697
  14. 4967697
  15. 4967697
  16. 4967697
  17. 4967697
  18. 4967697
  19. 4967697
  20. 4967697
  21. 4967697
  22. 4967697
  23. 4967697
  24. 4967697
  25. 4967697
  26. 4967697
  27. 4967697
  28. 4967697
  29. 4967697
  30. 4967697
  31. 4967697
  32. 4967697
  33. 4967697
  34. 4967697
  35. 4967697
  36. 4967697
  37. 4967697
  38. 4967697
  39. 4967697
  40. 4967697
  41. 4967697
  42. 4967697
  43. 4967697
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 999,999KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4967697
  • Stock #: 74959
  • VIN: 4CF1B242252312053
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MAY 16.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74959 - LOT #: RV001DT - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - * NO SLIDES * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2012 Jeep Grand Cher...
 153,052 KM
$13,000 + tax & lic
2011 Chevrolet Cruze...
 159,251 KM
$2,500 + tax & lic
2018 Ford Focus Tita...
 51,524 KM
$14,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message