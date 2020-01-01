Menu
Account
Sign In

2005 Honda Odyssey

4D Wagon 2WD

Watch This Vehicle

2005 Honda Odyssey

4D Wagon 2WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4477110
  2. 4477110
  3. 4477110
  4. 4477110
  5. 4477110
  6. 4477110
  7. 4477110
  8. 4477110
  9. 4477110
  10. 4477110
  11. 4477110
  12. 4477110
  13. 4477110
  14. 4477110
  15. 4477110
  16. 4477110
  17. 4477110
  18. 4477110
  19. 4477110
  20. 4477110
  21. 4477110
  22. 4477110
  23. 4477110
  24. 4477110
  25. 4477110
  26. 4477110
  27. 4477110
  28. 4477110
  29. 4477110
  30. 4477110
  31. 4477110
  32. 4477110
  33. 4477110
Contact Seller

$6,000

+ taxes & licensing

  • 199,026KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4477110
  • Stock #: 69597
  • VIN: 5FNRL38635B507038
Exterior Colour
Blue
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY JANUARY 25. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69597 - LOT #: NOTSET3 - RESERVE PRICE: $6,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2005 Honda Odyssey 4...
 199,026 KM
$6,000 + tax & lic
2008 Toyota RAV4 Bas...
 242,570 KM
$3,900 + tax & lic
2007 Dodge Ram 1500 ...
 258,840 KM
$CALL + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message