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2005 Kia Sedona

170,593 KM

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2005 Kia Sedona

LX

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2005 Kia Sedona

LX

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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170,593KM
VIN KNDUP131056721317

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 24901
  • Mileage 170,593 KM

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