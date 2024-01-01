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2005 Nissan SENTRA 1.8 S

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303,756KM
Used
VIN 3N1CB51D45L451211

Vehicle Details

  • Exterior Colour Brown
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 90781
  • Mileage 303,756 KM

Vehicle Description

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