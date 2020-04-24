Menu
Account
Sign In

2006 Ford F-350

SD LARIAT 4D CREW CAB 4WD

Watch This Vehicle

2006 Ford F-350

SD LARIAT 4D CREW CAB 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4934889
  2. 4934889
  3. 4934889
  4. 4934889
  5. 4934889
  6. 4934889
  7. 4934889
  8. 4934889
  9. 4934889
  10. 4934889
  11. 4934889
  12. 4934889
  13. 4934889
  14. 4934889
  15. 4934889
  16. 4934889
  17. 4934889
  18. 4934889
  19. 4934889
  20. 4934889
  21. 4934889
  22. 4934889
  23. 4934889
  24. 4934889
  25. 4934889
  26. 4934889
  27. 4934889
Contact Seller

$8,000

+ taxes & licensing

  • 283,763KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4934889
  • Stock #: 74707
  • VIN: 1FTWW31P46EB70542
Exterior Colour
White
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY MAY 11.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74707 - LOT #: DT042 - RESERVE PRICE: $8,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - DIESEL - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2003 Mazda Protege L...
 150,053 KM
$200 + tax & lic
2006 Ford F-350 SD L...
 283,763 KM
$8,000 + tax & lic
2008 Chevrolet Silve...
 296,157 KM
$3,500 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message