Menu
Account
Sign In

2006 Honda Civic

LX 4D Sedan

Watch This Vehicle

2006 Honda Civic

LX 4D Sedan

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4861425
  2. 4861425
  3. 4861425
  4. 4861425
  5. 4861425
  6. 4861425
  7. 4861425
  8. 4861425
  9. 4861425
  10. 4861425
  11. 4861425
  12. 4861425
  13. 4861425
  14. 4861425
  15. 4861425
  16. 4861425
  17. 4861425
  18. 4861425
  19. 4861425
  20. 4861425
  21. 4861425
  22. 4861425
  23. 4861425
  24. 4861425
  25. 4861425
  26. 4861425
  27. 4861425
  28. 4861425
  29. 4861425
Contact Seller

$3,000

+ taxes & licensing

  • 160,037KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4861425
  • Stock #: 74343
  • VIN: 2HGFA15516H008082
Exterior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 20.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74343 - LOT #: NOTSET2 - RESERVE PRICE: $3,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - OUT OF PROVINCE: THIS VEHICLE HAS NOT PREVIOUSLY BEEN REGISTERED IN ALBERTA. THE PURCHASER MUST HAVE THE VEHICLE UNDERGO AND PASS AN OUT OF PROVINCE INSPECTION BEFORE IT CAN BE REGISTERED IN ALBERTA. - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2014 Mazda MAZDA3 GS...
 121,241 KM
$4,500 + tax & lic
2017 Dodge Grand Car...
 114,704 KM
$9,000 + tax & lic
2014 Mitsubishi LANC...
 95,151 KM
$4,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message