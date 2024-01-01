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2006 Nissan Xterra

999,999 KM

Details Description

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2006 Nissan Xterra

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2006 Nissan Xterra

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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999,999KM
Used
VIN 5N1AN08U86C552149

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 98701
  • Mileage 999,999 KM

Vehicle Description

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