Menu
Account
Sign In

2007 Audi Q7 4.2

4D UTILITY AWD

Watch This Vehicle

2007 Audi Q7 4.2

4D UTILITY AWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4884321
  2. 4884321
  3. 4884321
  4. 4884321
  5. 4884321
  6. 4884321
  7. 4884321
  8. 4884321
  9. 4884321
  10. 4884321
  11. 4884321
  12. 4884321
  13. 4884321
  14. 4884321
  15. 4884321
  16. 4884321
  17. 4884321
  18. 4884321
  19. 4884321
  20. 4884321
  21. 4884321
  22. 4884321
  23. 4884321
  24. 4884321
  25. 4884321
  26. 4884321
  27. 4884321
  28. 4884321
  29. 4884321
  30. 4884321
  31. 4884321
  32. 4884321
  33. 4884321
  34. 4884321
  35. 4884321
  36. 4884321
  37. 4884321
Contact Seller

$6,500

+ taxes & licensing

  • 201,130KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4884321
  • Stock #: 74395
  • VIN: WA1AV74L67D033164
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 27.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74395 - LOT #: D129 - RESERVE PRICE: $6,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2015 Ford Focus Tita...
 139,311 KM
$7,500 + tax & lic
2008 Chevrolet EQUIN...
 106,088 KM
$5,000 + tax & lic
2012 Hyundai TUCSON ...
 147,730 KM
$7,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message