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2007 CATERPILLAR 330D

10,813 KM

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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10,813KM
Used
VIN CAT0330DVMWP02080

Vehicle Details

  • Exterior Colour Yellow
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Mileage 10,813 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON WEDNESDAY MAY 29.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 16414 - LOT #: 355 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * LIMITED MOBILITY MODE - REQUIRES REPAIR * STARTS AND RUNS * INTERMITTENT STALL UNDER LOAD * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

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