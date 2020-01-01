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2007 Chevrolet Cobalt

LT 2D Coupe

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2007 Chevrolet Cobalt

LT 2D Coupe

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 208,597KM
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  • Listing ID: 4424184
  • Stock #: 69258
  • VIN: 1G1AL15F277376708
Exterior Colour
Blue
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
2-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY JANUARY 11. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69258 - LOT #: E175 - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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