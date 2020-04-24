Menu
Account
Sign In

2007 Dodge Ram 1500

SLT QUAD CAB 4WD

Watch This Vehicle

2007 Dodge Ram 1500

SLT QUAD CAB 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4937139
  2. 4937139
  3. 4937139
  4. 4937139
  5. 4937139
  6. 4937139
  7. 4937139
  8. 4937139
  9. 4937139
  10. 4937139
  11. 4937139
  12. 4937139
  13. 4937139
  14. 4937139
  15. 4937139
  16. 4937139
  17. 4937139
  18. 4937139
  19. 4937139
  20. 4937139
  21. 4937139
  22. 4937139
  23. 4937139
  24. 4937139
  25. 4937139
  26. 4937139
  27. 4937139
  28. 4937139
  29. 4937139
  30. 4937139
  31. 4937139
  32. 4937139
  33. 4937139
  34. 4937139
  35. 4937139
  36. 4937139
  37. 4937139
  38. 4937139
  39. 4937139
Contact Seller

$3,000

+ taxes & licensing

  • 197,902KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4937139
  • Stock #: 74306
  • VIN: 1D7HU182X7J566714
Exterior Colour
Blue
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON FRIDAY MAY 8.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74306 - LOT #: H115 - RESERVE PRICE: $3,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - MECHANICAL PROBLEMS: THIS VEHICLE HAS NON-SPECIFIC MECHANICAL PROBLEMS. - TRANSFER CASE REQUIRES REPAIR - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2003 Mazda Protege L...
 150,053 KM
$200 + tax & lic
2006 Ford F-350 SD L...
 283,763 KM
$8,000 + tax & lic
2008 Chevrolet Silve...
 296,157 KM
$3,500 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message