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2007 Ford Escape LTD SUV

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  • 207,038KM
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  • Listing ID: 5267765
  • Stock #: 77324
  • VIN: 1FMY493197KA26672
Exterior Colour
Red
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
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**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77324 - LOT #: E170DC - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - DONATE A CAR CANADA: THE PROCEEDS FROM THE SALE OF THIS VEHICLE WILL GO TO CHARITY. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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