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Regal Auctions Ltd.
403-250-1995
2007 Ford F-350
2007 Ford F-350
Lariat
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
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389,829KM
Used
- Listing ID: 10049259
- Stock #: 68966
- VIN: 1FTWW33P67EA71767
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 68966
- Mileage 389,829 KM
Vehicle Description
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 68966 - LOT #: 402AV - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * EXHAUST REQUIRES REPAIR * NO KEYS * STARTS/RUNS WITHOUT KEY * 4WD INOPERABLE/TRANSFER-CASE REMOVED * * BUYER IS RESPONSIBLE TO REMOVE ANY INVALID LIEN SHOWING * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.
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Regal Auctions Ltd.
Regal Auctions - Calgary
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8