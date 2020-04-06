Menu
Account
Sign In

2007 Hyundai Sonata

4D Sedan

Watch This Vehicle

2007 Hyundai Sonata

4D Sedan

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4833237
  2. 4833237
  3. 4833237
  4. 4833237
  5. 4833237
  6. 4833237
  7. 4833237
  8. 4833237
  9. 4833237
  10. 4833237
  11. 4833237
  12. 4833237
  13. 4833237
  14. 4833237
  15. 4833237
  16. 4833237
  17. 4833237
  18. 4833237
  19. 4833237
  20. 4833237
  21. 4833237
  22. 4833237
  23. 4833237
  24. 4833237
  25. 4833237
  26. 4833237
  27. 4833237
  28. 4833237
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 191,834KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4833237
  • Stock #: 74246
  • VIN: 5NPET46CX7H190344
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 13.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74246 - LOT #: DT014 - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2018 Hyundai Santa F...
 41,739 KM
$26,000 + tax & lic
2019 Hyundai Sonata ...
 26,817 KM
$16,000 + tax & lic
2017 Jeep Wrangler U...
 47,531 KM
$30,500 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message