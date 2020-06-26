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2008 Chevrolet G2500

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  • Listing ID: 5307497
  • Stock #: 77598
  • VIN: 1GCGG25C181126561
Exterior Colour
White
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
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SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77598 - LOT #: - RESERVE PRICE: $6,950 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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