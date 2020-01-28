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2008 Ford Escape

4D Utility 4WD

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2008 Ford Escape

4D Utility 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 282,516KM
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  • Listing ID: 4532643
  • Stock #: 70563
  • VIN: 1FMCU94168KA31712
Exterior Colour
Red
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY FEBRUARY 1. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 70563 - LOT #: X003 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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