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2008 Ford Taurus

X Limited 4D Utility 4WD

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2008 Ford Taurus

X Limited 4D Utility 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$5,600

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  • 79,876KM
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  • Listing ID: 4949025
  • Stock #: 74810
  • VIN: 1FMDK06W58GA02347
Exterior Colour
Maroon
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY MAY 11.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74810 - LOT #: 933 - RESERVE PRICE: $5,600 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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