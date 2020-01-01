Menu
Account
Sign In

2008 GLENDALE Titanium

32E37SA FIFTH WHEEL

Watch This Vehicle

2008 GLENDALE Titanium

32E37SA FIFTH WHEEL

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4508247
  2. 4508247
  3. 4508247
  4. 4508247
  5. 4508247
  6. 4508247
  7. 4508247
  8. 4508247
  9. 4508247
  10. 4508247
  11. 4508247
  12. 4508247
  13. 4508247
  14. 4508247
  15. 4508247
  16. 4508247
  17. 4508247
  18. 4508247
  19. 4508247
  20. 4508247
  21. 4508247
  22. 4508247
  23. 4508247
  24. 4508247
  25. 4508247
  26. 4508247
  27. 4508247
  28. 4508247
  29. 4508247
  30. 4508247
  31. 4508247
  32. 4508247
  33. 4508247
  34. 4508247
  35. 4508247
  36. 4508247
  37. 4508247
  38. 4508247
  39. 4508247
  40. 4508247
  41. 4508247
  42. 4508247
  43. 4508247
  44. 4508247
  45. 4508247
  46. 4508247
  47. 4508247
  48. 4508247
  49. 4508247
  50. 4508247
Contact Seller

$20,000

+ taxes & licensing

  • 999,999KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4508247
  • Stock #: 69925
  • VIN: 2GRFW32T08S082233
Exterior Colour
White
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY FEBRUARY 1. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69925 - LOT #: RV001 - RESERVE PRICE: $20,000 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - * TRIPLE SLIDE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2009 GMC Sierra 1500...
 282,005 KM
$4,900 + tax & lic
2008 Nissan Armada 4...
 163,742 KM
$7,500 + tax & lic
2006 Dodge Durango S...
 211,502 KM
$CALL + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message