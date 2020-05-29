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2008 Volkswagen PASSAT HIGHLINE 4D WAGON 2.0T

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2008 Volkswagen PASSAT HIGHLINE 4D WAGON 2.0T

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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  • 159,255KM
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  • Listing ID: 5129540
  • Stock #: 76749
  • VIN: WVWTK93C98E224562
Exterior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
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**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 76749 - LOT #: E178 - RESERVE PRICE: $3,950 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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