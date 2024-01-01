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OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JULY 27.<BR> SALE STARTS AT :00 AM.<BR><BR>**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 13645 - LOT #: - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * MODIFIED EXHUAST * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVERS LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WELL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.<BR/><BR/>WWW.REGALAUCTIONS.COM

2009 Audi A4

227,923 KM

Details Description

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2009 Audi A4

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2009 Audi A4

Base

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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Used
227,923KM
VIN WAULK68K69N045926

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 13645
  • Mileage 227,923 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JULY 27.
SALE STARTS AT :00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 13645 - LOT #: - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * MODIFIED EXHUAST * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions - Calgary

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

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$CALL

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2009 Audi A4