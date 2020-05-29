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2009 Dodge Grand Caravan

2009 Dodge Grand Caravan

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  • Listing ID: 5179151
  • Stock #: 76999
  • VIN: 2D8HN44E89R545580
Exterior Colour
Black
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
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**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 76999 - LOT #: E105 - RESERVE PRICE: $500 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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