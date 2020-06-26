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2009 Nissan Altima

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  • 91,128KM
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  • Listing ID: 5300711
  • Stock #: 77545
  • VIN: 1N4BL24E49C137199
Exterior Colour
Black
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
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**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77545 - LOT #: D159 - RESERVE PRICE: $5,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - HAIL DAMAGE: HAIL DAMAGE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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