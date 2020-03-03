Menu
Account
Sign In

2009 Volkswagen JETTA COMFORTLINE 4D WAGON 2.5

Watch This Vehicle

2009 Volkswagen JETTA COMFORTLINE 4D WAGON 2.5

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4688655
  2. 4688655
  3. 4688655
  4. 4688655
  5. 4688655
  6. 4688655
  7. 4688655
  8. 4688655
  9. 4688655
  10. 4688655
  11. 4688655
  12. 4688655
  13. 4688655
  14. 4688655
  15. 4688655
Contact Seller

$5,300

+ taxes & licensing

  • 173,039KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4688655
  • Stock #: 72260
  • VIN: 3VWMM31K59M250798
Exterior Colour
Silver
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY MARCH 7. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 72260 - LOT #: G212 - RESERVE PRICE: $5,300 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2005 Forest River Wi...
 999,999 KM
$7,000 + tax & lic
2016 Dodge Journey S...
 119,775 KM
$CALL + tax & lic
2016 Jeep Cherokee S...
 65,019 KM
$13,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message