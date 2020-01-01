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2010 Dodge Journey

R/T 4D Utility AWD

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2010 Dodge Journey

R/T 4D Utility AWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$3,250

+ taxes & licensing

  • 209,804KM
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  • Listing ID: 4500408
  • Stock #: 69847
  • VIN: 3D4PH6FV8AT153634
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON WEDNESDAY JANUARY 29. - SALE STARTS AT 6:30 PM - VIEWING WEDNESDAY FROM 8:00AM UNTIL 5:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69847 - LOT #: G202 - RESERVE PRICE: $3,250 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - HEATED SEATS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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