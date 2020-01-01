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2010 Hyundai Sonata

4D Sedan

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2010 Hyundai Sonata

4D Sedan

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$3,500

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  • 207,154KM
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  • Listing ID: 4397811
  • Stock #: 69005
  • VIN: 5NPET4AC9AH598204
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY JANUARY 4. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69005 - LOT #: E108 - RESERVE PRICE: $3,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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