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2010 Lincoln NAVIGATOR ULTIMATE 4D UTILITY

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2010 Lincoln NAVIGATOR ULTIMATE 4D UTILITY

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$9,500

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  • 214,678KM
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  • Listing ID: 4781907
  • Stock #: 73972
  • VIN: 5LMJJ2J53AEJ01828
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY MARCH 28. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 73972 - LOT #: 111 - RESERVE PRICE: $9,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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