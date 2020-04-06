Menu
Account
Sign In

2010 Mazda MAZDA3

Watch This Vehicle

2010 Mazda MAZDA3

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4861407
  2. 4861407
  3. 4861407
  4. 4861407
  5. 4861407
  6. 4861407
  7. 4861407
  8. 4861407
  9. 4861407
  10. 4861407
  11. 4861407
  12. 4861407
  13. 4861407
  14. 4861407
  15. 4861407
  16. 4861407
  17. 4861407
  18. 4861407
  19. 4861407
  20. 4861407
  21. 4861407
  22. 4861407
  23. 4861407
  24. 4861407
  25. 4861407
  26. 4861407
  27. 4861407
  28. 4861407
  29. 4861407
Contact Seller

$200

+ taxes & licensing

  • 163,641KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4861407
  • Stock #: 74304
  • VIN: JM1BL1SF2A1214023
Exterior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 20.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74304 - LOT #: DT036 - RESERVE PRICE: $200 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2014 Mazda MAZDA3 GS...
 121,241 KM
$4,500 + tax & lic
2017 Dodge Grand Car...
 114,704 KM
$9,000 + tax & lic
2014 Mitsubishi LANC...
 95,151 KM
$4,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message