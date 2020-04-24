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2010 Mazda MAZDA3

4D Sedan FWD

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2010 Mazda MAZDA3

4D Sedan FWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$1,900

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  • 184,246KM
  • Used
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  • Listing ID: 4934877
  • Stock #: 74729
  • VIN: JM1BL1SF7A1132563
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY MAY 11.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74729 - LOT #: A112 - RESERVE PRICE: $1,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - REBUILT STATUS: THIS VEHICLE HAS BEEN REBUILT FROM SALVAGE. - LIGHT HAIL DAMAGE ON ROOF - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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