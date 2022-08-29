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Regal Auctions Ltd.
403-250-1995
2010 Subaru Forester
2010 Subaru Forester
XT Limited
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
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233,770KM
Used
- Listing ID: 9084016
- Stock #: 46268
- VIN: JF2SH6FCXAH769518
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 46268
- Mileage 233,770 KM
Vehicle Description
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 46268 - LOT #: 402AV - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ABANDONED VEHICLE: THIS VEHICLE HAS BEEN ABANDONED BY ITS OWNER AND IS BEING SOLD BY THE GOVERNMENT. - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - OUT OF PROVINCE - ON: THIS VEHICLE HAS NOT PREVIOUSLY BEEN REGISTERED IN ALBERTA. THE PURCHASER MUST HAVE THE VEHICLE UNDERGO AND PASS AN OUT OF PROVINCE INSPECTION BEFORE IT CAN BE REGISTERED IN ALBERTA. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - * NO KEYS * BUYER IS RESPONSIBLE TO REMOVE ANY INVALID LIEN SHOWING * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM
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