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2011 BMW X5

XDRIVE35D 4D Utility AWD

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2011 BMW X5

XDRIVE35D 4D Utility AWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 164,072KM
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  • Listing ID: 4575225
  • Stock #: 71351
  • VIN: 5UXZW0C51BL368992
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON WEDNESDAY FEBRUARY 12. - SALE STARTS AT 6:30 PM - VIEWING WEDNESDAY FROM 8:00AM UNTIL 5:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 71351 - LOT #: F135 - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - **DIESEL** - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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